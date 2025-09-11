Detido em flagrante quando agredia a companheira

A PSP do Entroncamento deteve em flagrante delito um homem pela prática de crime de violência doméstica. O indivíduo foi surpreendido na via pública, por agentes da PSP, a agredir a sua companheira. Foi detido de imediato e posteriormente apresentado a tribunal, que decretou o abandono imediato do agressor da residência da vítima. A concretização dessa medida contou com o acompanhamento da PSP até à residência.