Sociedade | 11-09-2025 16:55
Detido em flagrante quando agredia a companheira
foto ilustrativa
A PSP do Entroncamento deteve em flagrante delito um homem pela prática de crime de violência doméstica.
A PSP do Entroncamento deteve em flagrante delito um homem pela prática de crime de violência doméstica. O indivíduo foi surpreendido na via pública, por agentes da PSP, a agredir a sua companheira. Foi detido de imediato e posteriormente apresentado a tribunal, que decretou o abandono imediato do agressor da residência da vítima. A concretização dessa medida contou com o acompanhamento da PSP até à residência.
