uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-09-2025 16:55

Detido em flagrante quando agredia a companheira

violencia domestica
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A PSP do Entroncamento deteve em flagrante delito um homem pela prática de crime de violência doméstica.

A PSP do Entroncamento deteve em flagrante delito um homem pela prática de crime de violência doméstica. O indivíduo foi surpreendido na via pública, por agentes da PSP, a agredir a sua companheira. Foi detido de imediato e posteriormente apresentado a tribunal, que decretou o abandono imediato do agressor da residência da vítima. A concretização dessa medida contou com o acompanhamento da PSP até à residência.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar