Morte de Hélder Dias choca Alverca

Morreu Hélder Dias, rosto carismático do departamento de comunicação do município de Vila Franca de Xira e dirigente do Futebol Clube de Alverca, terra onde vivia. Hélder Dias é recordado como um rosto amigo e sempre pronto a ajudar quem precisava dele, incluindo muitas vezes os próprios jornalistas de O MIRANTE que com ele privaram. Hélder Dias morreu aos 62 anos e pelas redes sociais têm-se multiplicado os votos de pesar. O Futebol Clube de Alverca já veio publicamente manifestar o seu profundo pesar pela morte do dirigente, que também foi atleta e director de comunicação do clube. “Sempre viveu o nosso emblema com paixão, entrega e um amor incondicional, deixando uma marca que jamais será esquecida”, escreve o clube. O velório acontece esta quinta-feira a partir das 15h00 na capela mortuária de São Miguel, na Igreja de São Pedro em Alverca. O funeral está agendado para 12 de Setembro, rumo ao crematório da Póvoa de Santa Iria, pelas 12h00.