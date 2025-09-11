Nasceu mais um bebé em ambulância no espaço de quatro dias

Mateus não esperou pela chegada da ambulância ao Hospital de Santarém e nasceu no IC10 com a ajuda dos Bombeiros de Salvaterra de Magos. É a segunda vez, num mês, que elementos da corporação auxiliam um parto. Há quatro dias foram os Bombeiros de Rio Maior.

O bebé Mateus é o segundo, no espaço de quatro dias, a nascer a bordo de uma ambulância na região. Depois de Sofia, que nasceu a 7 de Setembro com a ajuda dos Bombeiros de Rio Maior, foi a vez de elementos da corporação dos Bombeiros de Salvaterra de Magos ajudarem a trazer ao mundo o Mateus que nasceu bem de saúde, na madrugada desta quinta-feira, 11 de Setembro, no IC10.

Os Bombeiros de Salvaterra de Magos foram accionados pelas 22h58 de 10 de Setembro para acompanharem uma grávida em trabalho de parto em Coruche. A intenção era transportar a grávida até ao Hospital de Santarém, mas o parto acabou por ocorrer dentro da ambulância, “de forma tranquila e em segurança”, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira que acompanhou o transporte da mãe e do recém-nascido ao hospital.

O comandante dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, Paulo Dionísio, lembra que este é o segundo bebé a nascer a bordo de uma ambulância desta corporação no espaço de um mês. A 10 de Agosto, recorde-se, os bombeiros pararam a ambulância na A10 para auxiliar o nascimento de uma bebé. O destino era o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, por indisponibilidade dos hospitais de Santarém e Vila Franca de Xira para receberem a grávida que se encontrava em trabalho de parto.

Segundo a Liga dos Bombeiros Portugueses, no último ano nasceram cerca de 50 bebés durante o transporte para a maternidade. A 11 de Julho, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, fez as contas e afirmou que na primeira metade deste ano já nasceram 36 bebés em ambulâncias, considerando que tal “não é normal”. A estes, juntam-se, só na região, mais sete bebés, nascidos com a ajuda dos bombeiros de Azambuja, Vila Franca de Xira, Rio Maior Samora Correia e Salvaterra de Magos.

