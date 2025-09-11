uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-09-2025 18:11

Visita guiada ao Tribunal de Rio Maior que é um símbolo de arrojo na justiça

Visita guiada ao Tribunal de Rio Maior que é um símbolo de arrojo na justiça
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Edifício inserido num parque urbano cortou na altura com a linha clássica de arquitectura. Além da visita há uma aula pública sobre este património com o professor catedrático José Manuel Fernandes

O Tribunal de Rio Maior, que é um símbolo de uma obra arrojada, que em 1961, quando foi inaugurado, criou alguma polémica, abre as portas para uma visita guiada e aula pública sobre o seu património arquitectónico, numa iniciativa da EICEL 1920, Associação para a Defesa do património e do Clube UNESCO para o Património Cultural. A iniciativa vai decorrer dia 26 de Setembro de 2025, pelas 14h30, com a presença do professor catedrático da Universidade de Lisboa, arquiteto José Manuel Fernandes, no âmbito das Jornadas Europeias do Património.
A obra, do arquiteto Sebastião Formozinho Sanches, inserida num parque urbano, que está com problemas de conservação, sendo o que está em pior estado entre os 17 edifícios que pertence à Comarca de Santarém, que abrange todo o distrito. O edifício foi inaugurado em 30 de abril de 1961, pelo então ministro da Justiça, Antunes Varela.
O Palácio da Justiça conta com um conjunto escultórico na sua frente da autoria de Lagoa Henriques, professor na Escola de Belas Artes de Lisboa e também autor da escultura de Fernando Pessoa que se encontra no Largo do Chiado, em Lisboa. O espaço suscita muitos pedidos de visita de estudantes e investigadores.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar