Sociedade | 12-09-2025 18:00
Antiga escola primária cedida à Associação de Caçadores de Carnota
Associação manifestou interesse em avançar com diversos projectos de revitalização cinegética de várias espécies, entre elas o coelho bravo - foto ilustrativa
Câmara Municipal de Alenquer aprovou a cedência das instalações da antiga Escola Primária da Pipa à Associação de Caçadores da Freguesia de Carnota. O espaço vai permitir desenvolver projectos de conservação da biodiversidade, com destaque para a recuperação do coelho-bravo, espécie em perigo de extinção.
As instalações da antiga Escola Primária da Pipa vão ser cedidas à Associação de Caçadores da Freguesia de Carnota. O edifício, localizado no Largo do Comércio, n.º 5, encontrava-se devoluto e reúne agora as condições necessárias para acolher a actividade da associação.
A minuta de protocolo foi aprovada em reunião de Câmara de Alenquer e tem em conta que a associação manifestou interesse em avançar com diversos projectos de revitalização cinegética, nomeadamente a recuperação de populações de espécies ameaçadas. Entre elas destaca-se o coelho-bravo, classificado como “em perigo de extinção” a nível mundial, segundo o primeiro censo ibérico divulgado em Junho de 2025.
A associação dispõe de um parque de recria da espécie, devidamente licenciado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e tem vindo a desenvolver uma gestão cinegética contínua, ética e sustentável. Este trabalho, sublinha a autarquia, contribui para a conservação da natureza, a preservação da biodiversidade e o equilíbrio das populações animais, nomeadamente através do controlo de predadores.
O investimento necessário para a concretização dos novos projectos obrigou a associação a vender a sua actual sede, o que colocava em risco a continuidade da actividade. A cedência das instalações da antiga escola garante, assim, a existência de condições adequadas para a prossecução da sua missão, em conformidade com os estatutos.
A minuta de protocolo foi aprovada em reunião de Câmara de Alenquer e tem em conta que a associação manifestou interesse em avançar com diversos projectos de revitalização cinegética, nomeadamente a recuperação de populações de espécies ameaçadas. Entre elas destaca-se o coelho-bravo, classificado como “em perigo de extinção” a nível mundial, segundo o primeiro censo ibérico divulgado em Junho de 2025.
A associação dispõe de um parque de recria da espécie, devidamente licenciado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e tem vindo a desenvolver uma gestão cinegética contínua, ética e sustentável. Este trabalho, sublinha a autarquia, contribui para a conservação da natureza, a preservação da biodiversidade e o equilíbrio das populações animais, nomeadamente através do controlo de predadores.
O investimento necessário para a concretização dos novos projectos obrigou a associação a vender a sua actual sede, o que colocava em risco a continuidade da actividade. A cedência das instalações da antiga escola garante, assim, a existência de condições adequadas para a prossecução da sua missão, em conformidade com os estatutos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar