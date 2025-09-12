Apanhado pela GNR na A1 em carro furtado

Um homem de 51 anos vai responder em tribunal pelo crime de furto de um automóvel. Na sequência de uma denúncia relativa ao furto de um veículo, ocorrido no concelho de Torres Novas, militares da Guarda Nacional Republicana desenvolveram diligências que permitiram interceptar o suspeito, no dia 10 de Setembro, quando circulava com a viatura na autoestrada A1. A operação da GNR, através do Destacamento de Trânsito de Santarém, resultou na constituição do indivíduo como arguido e na devolução do veículo ao proprietário. Os factos foram comunicados ao Ministério Público.