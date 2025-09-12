Sociedade | 12-09-2025 11:26
Apanhado pela GNR na A1 em carro furtado
A operação da GNR, através do Destacamento de Trânsito de Santarém, resultou na constituição do indivíduo como arguido e na devolução do veículo ao proprietário
Um homem de 51 anos vai responder em tribunal pelo crime de furto de um automóvel. Na sequência de uma denúncia relativa ao furto de um veículo, ocorrido no concelho de Torres Novas, militares da Guarda Nacional Republicana desenvolveram diligências que permitiram interceptar o suspeito, no dia 10 de Setembro, quando circulava com a viatura na autoestrada A1. A operação da GNR, através do Destacamento de Trânsito de Santarém, resultou na constituição do indivíduo como arguido e na devolução do veículo ao proprietário. Os factos foram comunicados ao Ministério Público.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar