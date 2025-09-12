Arquivamentos, suspensões e multas nos processos disciplinares sobre fuga de Vale de Judeus

Os nove processos disciplinares instaurados pelos serviços prisionais a sete guardas, um chefe e um director de Vale de Judeus após a fuga de cinco reclusos foram concluídos com dois arquivamentos, duas suspensões e cinco multas. Segundo informações da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) à Lusa sobre a conclusão dos nove processos disciplinares instaurados na sequência da evasão de cinco reclusos do estabelecimento prisional de Vale de Judeus a 7 de Setembro de 2024, foi decidido o arquivamento em dois casos, a suspensão de funções sem remuneração em outros dois casos e penas de multa nos restantes cinco.

Os sindicatos que representam os guardas prisionais vão recorrer das penas resultantes dos processos disciplinares e acusam a direção geral e o Governo de “perseguição”. Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, criticou o arquivamento do processo ao director do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, ao mesmo tempo que foram aplicadas sanções disciplinares a sete guardas, com suspensão de funções para dois deles e penas de multa para os restantes cinco. “É lamentável que a associação de directores e adjuntos tenha tido o poder deste arquivamento, mas nada nos surpreendeu, porque tivemos o arquivamento, durante o processo, do processo do chefe da cadeia”, recordou.

A DGRSP recusou especificar que sanções foram aplicadas a cada um dos visados, assim como detalhar a extensão e gravidade das suspensões e multas aplicadas, por as notificações apenas terem seguido na sexta-feira, 5 de Setembro. Em Abril foi divulgado que a DGRSP tinha proposto a suspensão de todos os visados neste processo, que após notificados da acusação tiveram a oportunidade de se defender, antes da tomada da decisão final, agora conhecida.

Uma fuga rocambolesca

Em 7 de Setembro de 2024, saltaram o muro e fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre (Azambuja), o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani, e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira. Os reclusos, todos recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão.

Os processos disciplinares foram abertos na sequência de um relatório elaborado pelo Serviço de Auditoria e Inspeção (SAI) da DGRSP sobre a fuga. O documento apontou então, no caso do ex-director da prisão, Horácio Ribeiro, para a “violação dos deveres gerais de prossecução do interesse público, zelo e lealdade”, sublinhando que o dirigente em regime de substituição à data da fuga “não zelou pelo cumprimento das orientações em matéria de vigilância e segurança, nomeadamente, na homologação das escalas”.

Já sobre o chefe da guarda prisional, o relatório concluiu que lhe cabia a responsabilidade pela vigilância e segurança na prisão naquele dia, nomeadamente a determinação da escala da vigilância (física e vídeo) dos pátios interiores. Quanto aos guardas prisionais, nos quais se inclui um chefe de ala, o relatório referiu a violação de deveres gerais de prossecução do interesse público e “certos deveres especiais”. A fuga deu ainda origem a um inquérito do Ministério Público para apurar eventuais responsabilidades de cariz criminal.