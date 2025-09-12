Coordenação do Living Peace Portugal reuniu-se em Fátima

A Coordenação do Living Peace Portugal encontrou-se em Fátima durante três dias de reflexão, partilha e união, avaliando “o caminho feito e sonhar novas pontes pela paz”. Este encontro abriu horizontes para 2026, trazendo consigo o entusiasmo de novos parceiros, novos projectos e novas concretizações, que alimentam esta missão: viver e espalhar a paz.

Um dos pontos mais marcantes foi a mensagem especial, transmitida em canal digital, pelo fundador, Carlos Palma. As suas palavras de vida, coragem e esperança “foram uma chama que nos convida a continuar este caminho sempre com a certeza de que a paz é possível e necessária”.

Este encontro que decorreu de 5 a 7 de Setembro “recorda-nos que cada gesto e cada ponte que construímos é essencial para transformar o mundo”, refere a organização, acrescentando: “Unidos como família Living Peace, sentimos mais do que nunca a responsabilidade e a alegria de abraçar o outro e de mostrar, com a vida, que vale a pena estar aqui: para ajudar, para reconstruir, para semear a paz”.