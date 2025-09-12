Sociedade | 12-09-2025 16:18
Morre atropelada na passadeira em Tomar
Atropelamento ocorreu junto ao Mercado Municipal de Tomar provoca um morto, vitimando mulher de 74 anos
Uma mulher de 74 anos foi atropelada mortalmente por um automóvel na manhã de sexta-feira, 12 de Setembro, em Tomar. O atropelamento aconteceu na ponte do Flecheiro, junto ao Mercado Municipal de Tomar. A vítima estava a regressar a casa, depois de ter feito algumas compras no mercado, quando foi atingida por uma carrinha em plena passadeira, tendo sido projectada por largos metros.
O alerta para a ocorrência chegou ao Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo às 7h56. No local estiveram oito operacionais dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas. Apesar da pronta intervenção, a vítima não resistiu, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória. A PSP tomou conta da ocorrência.
