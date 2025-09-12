Morre atropelada na passadeira em Tomar

Uma mulher de 74 anos foi atropelada mortalmente por um automóvel na manhã de sexta-feira, 12 de Setembro, em Tomar. O atropelamento aconteceu na ponte do Flecheiro, junto ao Mercado Municipal de Tomar. A vítima estava a regressar a casa, depois de ter feito algumas compras no mercado, quando foi atingida por uma carrinha em plena passadeira, tendo sido projectada por largos metros.

O alerta para a ocorrência chegou ao Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo às 7h56. No local estiveram oito operacionais dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas. Apesar da pronta intervenção, a vítima não resistiu, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória. A PSP tomou conta da ocorrência.