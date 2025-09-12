uma parceria com o Jornal Expresso
12/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 12-09-2025 16:18

Morre atropelada na passadeira em Tomar

Morre atropelada na passadeira em Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Atropelamento ocorreu junto ao Mercado Municipal de Tomar provoca um morto, vitimando mulher de 74 anos

Uma mulher de 74 anos foi atropelada mortalmente por um automóvel na manhã de sexta-feira, 12 de Setembro, em Tomar. O atropelamento aconteceu na ponte do Flecheiro, junto ao Mercado Municipal de Tomar. A vítima estava a regressar a casa, depois de ter feito algumas compras no mercado, quando foi atingida por uma carrinha em plena passadeira, tendo sido projectada por largos metros.
O alerta para a ocorrência chegou ao Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo às 7h56. No local estiveram oito operacionais dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas. Apesar da pronta intervenção, a vítima não resistiu, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória. A PSP tomou conta da ocorrência.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar