12/09/2025

Sociedade | 12-09-2025 16:19

Veículo de alta cilindrada apreendido em Tomar

Foto Facebook PSP – Comando Distrital de Santarém
Apreensão resultou de buscas no âmbito de um inquérito por crime contra os direitos patrimoniais, com origem na Alemanha.

Um veículo de alta cilindrada foi apreendido em Tomar, no dia 5 de Setembro. A PSP de Tomar realizou uma busca domiciliária e várias buscas não domiciliárias no âmbito de um inquérito por crime contra os direitos patrimoniais, com origem na Alemanha. Das diligências resultou a apreensão do veículo e de diversa documentação com relevância probatória, tendo ainda sido uma pessoa constituída arguida.
O veículo permanece à guarda da Polícia de Segurança Pública, aguardando-se decisão da autoridade judiciária competente, refere o Comando Distrital de Santarém da PSP em comunicado.

