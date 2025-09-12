Veículo de alta cilindrada apreendido em Tomar

Um veículo de alta cilindrada foi apreendido em Tomar, no dia 5 de Setembro. A PSP de Tomar realizou uma busca domiciliária e várias buscas não domiciliárias no âmbito de um inquérito por crime contra os direitos patrimoniais, com origem na Alemanha. Das diligências resultou a apreensão do veículo e de diversa documentação com relevância probatória, tendo ainda sido uma pessoa constituída arguida.

O veículo permanece à guarda da Polícia de Segurança Pública, aguardando-se decisão da autoridade judiciária competente, refere o Comando Distrital de Santarém da PSP em comunicado.