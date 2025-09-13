Alfa Pendular atropela mortalmente em Santarém

A circulação ferroviária na Linha do Norte foi restabelecida após ter estado interrompida devido a um atropelamento mortal em Santarém, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP). Segundo fonte da IP, a circulação foi restabelecida às 10:55, na via descendente, Porto-Lisboa. Uma pessoa morreu este sábado, 13 de Setembro, atropelada por um comboio Alfa Pendular na Linha ferroviária do Norte, em Santarém.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente, na Ribeira de Santarém, foi feito às 09:06. Ao local acorreram nove operacionais apoiados por três viaturas, dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Santarém, e Polícia de Segurança Pública.

Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que o acidente, no sentido Norte-Sul, ocorreu numa passagem de nível que “estava em perfeitas condições de funcionamento”, obrigando a circulação ferroviária a processar-se por uma só via entre as estações de Santarém e Santana-Cartaxo.