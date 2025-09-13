Centro Comunitário de Vialonga vai dar lugar a Escola de Música

O executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou, por unanimidade, a abertura de concurso público para a empreitada de adaptação do Centro Comunitário de Vialonga a Escola de Música, num investimento base de 2,99 milhões de euros, acrescidos de IVA. As instalações vão ser a nova casa da Orquestra de Vialonga e será criada uma sala de espectáculos. A proposta será agora submetida à Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira.

De acordo com o projecto, a intervenção prevê a reorganização dos espaços interiores para responder às exigências funcionais de uma escola de música, bem como o reforço estrutural do edifício, na sequência de vulnerabilidades sísmicas identificadas. A obra inclui ainda a instalação de um novo elevador, garantindo acessibilidade plena a pessoas com mobilidade condicionada, a reparação de coberturas, substituição de caixilharias e aplicação de novos revestimentos com ganhos térmicos e acústicos.

Estão igualmente previstas a renovação das infraestruturas de água, electricidade, telecomunicações, climatização e segurança contra incêndios, a integração de sistemas de automação e segurança, a instalação de painéis fotovoltaicos para auto-consumo e a colocação de equipamento audiovisual no auditório.

De acordo com as explicações do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), as actuais valências do Centro Comunitário de Vialonga vão transitar para as instalações do antigo centro de saúde, após obras. Todos os serviços extra-culturais, como o apoio social, o espaço jovem e o FabLab, passam para o futuro equipamento.