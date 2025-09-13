Detido suspeito de atear fogo a casa e viatura dos pais em Torres Novas

Um homem de 39 anos suspeito da prática de dois incêndios, na casa e numa viatura dos pais, no concelho de Torres Novas, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ). Num comunicado, a PJ refere que, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve fora de flagrante delito o “presumível autor de um crime de incêndio em prédio urbano e outro em veículo” cometidos na quarta-feira, 10 de Setembro, na localidade de Árgea, concelho de Torres Novas.

“Num contexto de eventual frustração por falta de dinheiro para comprar produto estupefaciente, o suspeito ateou os incêndios através de chama directa e uso de gasolina, bens pertencentes aos seus pais que ficaram destruídos”, revela a PJ. Segundo a PJ, “os incêndios criaram perigo para habitações nas imediações e danos em duas viaturas”, sendo que “poderia ter tido proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida e eficaz intervenção” da patrulha da Guarda Nacional Republicana e dos bombeiros locais.

Fonte do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ afirmou à Lusa que o suspeito, que se encontrava desempregado e não tem antecedentes criminais, vai aguardar o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva.