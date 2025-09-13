uma parceria com o Jornal Expresso
13/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-09-2025 18:29

Exército abre processo de averiguações após morte de militar em Abrantes

Estão a ser investigadas as causas que levaram à morte de um militar de 24 anos, natural de Tabuaço, que prestava serviço no Quartel de Abrantes.

O Exército abriu no sábado, 13 de Setembro, um processo interno para averiguar as “causas e circunstâncias” da morte de um militar de 24 anos, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes. “É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar, ocorrido ao início da manhã do dia de hoje, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes”, lê-se numa nota enviada à Lusa.
De acordo com o Exército, a Polícia Judiciária Militar foi notificada e foi aberto um processo de averiguações “no sentido de apurar as causas e circunstâncias do sucedido”. O militar falecido tinha 24 anos e era natural de Tabuaço, Viseu, é acrescentado. O ramo adianta que foram prestados de imediato “os primeiros socorros no local e accionado o INEM” e disponibilizado apoio psicológico à família e aos restantes militares de serviço.
“O Exército Português lamenta profundamente esta perda irreparável e endereça à família enlutada as mais sentidas condolências, manifestando solidariedade para com todos os que com o militar partilharam a sua vida e serviço”, finaliza a nota.

