Finanças fecham balcão de Vila Franca de Xira e mudam-se para a Loja do Munícipe

Nos dias 10 e 11 de Setembro vários moradores alertaram para o esvaziamento das instalações onde durante anos funcionou o balcão das Finanças no centro de Vila Franca de Xira. Câmara municipal confirma que o serviço passa a funcionar na Loja do Munícipe na Quinta da Mina.

Dois anos depois da comunidade vilafranquense ter criticado a Autoridade Tributária (AT) por pretender esvaziar de serviços e encerrar o balcão das Finanças da cidade, e apesar desta sempre ter negado essa intenção, a verdade é que o balcão fechou mesmo portas na última semana, centralizou serviços em Alverca e deixou o que restava dos serviços fiscais a funcionar na Loja do Munícipe, situada na Quinta da Mina.

A situação tem gerado críticas na cidade, com vários moradores a considerarem que se trata de mais um esvaziamento de serviços na sede de concelho a favor de outras localidades ao redor de Vila Franca de Xira. Vários moradores já tinham visto nos dias 10 e 11 de Setembro o início da mudança das instalações e ficaram indignados. A câmara já confirmou a mudança das instalações, explicando que a partir de 15 de Setembro quem precisar de ir às Finanças em Vila Franca de Xira já não o fará no velho balcão situado na rua Joaquim Pedro Monteiro mas apenas na Loja do Munícipe, onde também funciona o atendimento dos serviços da câmara municipal e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Apesar de não ser uma competência municipal, esta explica que a centralização de serviços públicos “permite maior proximidade para os cidadãos, comodidade para resolver diversos assuntos com as diferentes entidades e poupança de tempo nas deslocações”, isto numa altura em que se aguarda a abertura da Loja do Cidadão em Alverca, que promete centralizar serviços ao dispor da comunidade.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE