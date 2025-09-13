Maioria dos concelhos da região está fora da Semana Europeia da Mobilidade

Dos 62 concelhos portugueses que se inscreveram até agora no portal europeu para assinalar a Semana Europeia da Mobilidade - que culmina a 22 de Setembro com a iniciativa do Dia Europeu sem Carros - apenas seis são da região abrangida por O MIRANTE. A informação consta de uma comunicação enviada às redacções pela Agência Portuguesa do Ambiente, entidade promotora e coordenadora nacional desta campanha. A expectativa é que até à data de encerramento das inscrições - 16 de Setembro - mais municípios se possam entretanto juntar ao grupo.

Na região servida por O MIRANTE, à data de fecho desta edição, apenas Alcanena, Alenquer, Azambuja, Coruche, Ourém e Vila Franca de Xira estavam inscritas para assinalar a Semana Europeia da Mobilidade. Alguns nomes de peso, como Santarém, capital de distrito, continuavam de fora. À data, esta edição da iniciativa europeia conta com a participação de 34 países e a adesão de mais de um milhar de localidades.

A Semana Europeia da Mobilidade visa mudar comportamentos em favor de uma mobilidade activa, de promoção do uso dos transportes públicos e de outras soluções de transporte limpas e inteligentes, “pelo que se revela uma excelente oportunidade para a promoção e implementação de uma política de transportes mais sustentável e, consequentemente, uma mudança de paradigma de comportamentos e foco na maior qualidade de vida das nossas cidades e vilas”, refere a APA.

À semelhança dos anos anteriores, a Comissão Europeia escolheu um tema para esta edição, esperando inspirar os diversos programas dos municípios participantes nas acções a desenvolver: “Mobilidade para todos”. Este tema, refere a APA, pretende sublinhar a importância e necessidade de assegurar que todas as pessoas possam ter acesso a transporte sustentável, independentemente do seu rendimento, localização, género ou competências, garantindo que o transporte público, deslocar-se a pé ou de bicicleta, sejam opções justas para todos, permitindo a deslocação e acesso ao local de trabalho, aos estabelecimentos escolares e a serviços essenciais.