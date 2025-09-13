Moradora do Entroncamento queixa-se de más condições em habitação municipal

A última sessão camarária do Entroncamento contou com uma intervenção emotiva da munícipe Cidália Anselmo, moradora de um prédio municipal na Rua General Humberto Delgado. A cidadã desabafou que a casa que habita há mais de dois anos foi-lhe entregue “em más condições”, com portas podres, armários inutilizáveis e problemas estruturais, acrescentando que a situação é “desumana”, sobretudo por ser doente oncológica.

A presidente da câmara, Ilda Joaquim, esclareceu que o bloco de habitação em que Cidália Anselmo está a viver com o filho está incluído numa empreitada em curso que prevê a renovação das cozinhas, casas de banho e canalizações de todas as casas, sendo depois feita uma avaliação para reparar o que faltar. “As reparações das casas são obrigação da câmara e faremos os trabalhos necessários, mas antes da empreitada em curso acabar não podemos intervir mais. Tem de ser feita primeiro uma análise do que ainda tem que ser melhorado”, explicou a autarca, pedindo “um bocado mais de paciência” à munícipe.

A habitante insistiu que a sua situação deveria ter prioridade, alegando que outras casas em melhores condições já foram intervencionadas e que a sua continua em lista de espera. Ilda Joaquim garantiu que, tal como tem sido feito com outros moradores, será disponibilizada uma habitação temporária quando chegarem as obras à casa de Cidália Anselmo, sublinhando que a calendarização das obras foi feita “sem intenção de passar à frente de ninguém”.