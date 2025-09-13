uma parceria com o Jornal Expresso
13/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-09-2025 13:36

Passeio pedestre em Fontes promove estilo de vida saudável e contacto com natureza

caminhada
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Freguesia de Fontes recebe, no próximo dia 21 de Setembro mais uma caminhada do programa municipal de passeios pedestres, com um percurso de 8 a 10 quilómetros que alia exercício físico, saúde e valorização do património natural e cultural de Abrantes.

No próximo dia 21 de Setembro a freguesia de Fontes recebe mais uma edição do programa municipal de caminhadas, iniciativa que alia o exercício físico à descoberta do património cultural e natural do concelho de Abrantes. A actividade tem início marcado para as 09h00, junto à sede da junta de freguesia, e contará com um percurso de 8 a 10 quilómetros, de dificuldade média, com uma duração prevista de cerca de duas horas e meia.
As inscrições, gratuitas mas obrigatórias, decorrem até 19 de Setembro no estádio municipal ou através do email de desporto. Promovido pelo município de Abrantes, o programa tem como objectivo incentivar estilos de vida mais activos e saudáveis, reforçando em simultâneo a ligação entre a comunidade e o seu território.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar