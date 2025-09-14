uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 14-09-2025 07:00

Bombeiros de Samora Correia apoiam SFUS em campanha para adquirir nova carrinha

- foto DR
A solidariedade volta a dar provas de vida em Samora Correia.

A solidariedade volta a dar provas de vida em Samora Correia. Depois do acidente que ditou a perda da carrinha da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia decidiu apoiar financeiramente, através de um donativo de 250 euros, a colectividade na campanha para a compra de uma nova viatura. A direcção dos bombeiros sublinha que o gesto é um reconhecimento da cooperação que une as duas instituições há vários anos.
“Não tinham qualquer responsabilidade de o fazer, mas quiseram ajudar neste momento difícil”, destacou a direcção da SFUS, que aproveitou para deixar publicamente um “enorme agradecimento” à corporação de bombeiros. O gesto foi descrito como um exemplo da identidade samorense, em particular a entreajuda e a capacidade de se unir em torno de causas comuns. “Samora Correia é isto… dar a mão nos momentos difíceis, ajudar os nossos e também aqueles que para cá vêm”, refere a direcção da SFUS.
A filarmónica, fundada há 104 anos e com um papel central na vida cultural e desportiva da freguesia, lançou, entretanto, uma campanha de donativos para conseguir adquirir uma nova viatura depois da perda total da viatura num acidente ocorrido a 13 de Julho, quando a carrinha regressava de Mora, após acompanhar uma prova de natação. No veículo seguiam dois directores da colectividade e um professor, que escaparam ilesos.
A campanha de angariação de fundos está a decorrer e os donativos podem ser feitos por transferência bancária para o NIB PT50004552804003714985814 ou directamente na secretaria da SFUS.

