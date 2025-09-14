Sociedade | 14-09-2025 09:38
Camionista detido em Benavente por usar cartão de tacógrafo falsificado
foto ilustrativa
A Guarda recorda que a manipulação de tacógrafos, para além de constituir crime e contra-ordenação grave, viola as regras europeias sobre tempos de condução e descanso dos motoristas profissionais.
A GNR deteve na quinta-feira, 11 de Setembro, em Benavente, um homem de 39 anos por utilizar um cartão de tacógrafo pertencente a outra pessoa durante a condução de um veículo pesado de mercadorias.
Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção foi feita pelo Destacamento de Trânsito no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária.
O motorista usava o cartão para prolongar os tempos de condução e evitar os períodos de repouso obrigatórios, prática que a GNR considera colocar em sério risco a segurança rodoviária.
O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.
