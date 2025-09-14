Camionista detido em Benavente por usar cartão de tacógrafo falsificado

A GNR deteve na quinta-feira, 11 de Setembro, em Benavente, um homem de 39 anos por utilizar um cartão de tacógrafo pertencente a outra pessoa durante a condução de um veículo pesado de mercadorias.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção foi feita pelo Destacamento de Trânsito no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária.

O motorista usava o cartão para prolongar os tempos de condução e evitar os períodos de repouso obrigatórios, prática que a GNR considera colocar em sério risco a segurança rodoviária.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.