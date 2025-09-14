Grupo que assaltou ourivesarias em Fátima e foi emboscado na Ponte 25 de Abril julgado em Santarém

O grupo da zona da Caparica que no ano passado assaltou duas ourivesarias em Fátima, deslocando-se um carro alugado, e que foi apanhado numa aparatosa operação em que foram encurralados pela Judiciária e pela PSP, na Ponte 25 de Abril, vai começar a ser julgado no tribunal de Santarém por roubo agravado. Três dos arguidos, um com 20 e dois com 25 anos, sendo que dois são irmãos, estão em prisão preventiva. Os dois assaltos em plena luz do dia, feitos com a ameaça de uma pistola e com recurso a um martelo com o qual partiam a vitrines para retirar as peças de ourivesaria, sobretudo ouro, renderam na altura cerca de 56 mil euros.

O Ministério Público, que quando deduziu a acusação, em Março, decidiu manter os arguidos presos atendendo à gravidade do crime, sustenta que o grupo tinha decidido no Verão de 2024 fazer assaltos a ourivesarias. Para concretizar esse objectivo alugaram um carro no aeroporto de Lisboa, no dia 17 de Agosto, no qual se deslocaram 11 dias depois a Fátima e entraram na Ourivesaria Ângelo Costa quando esta já estava para fechar ao público. Depois de pararem o carro em frente, dois deles com gorros passa montanhas e luvas entraram no estabelecimento, onde apenas estavam as duas funcionárias, que foram ameaçadas com um revólver apontadas na direcção delas. O terceiro elemento ficou no carro para preparar a fuga.

Um dos arguidos que tinha um martelo na mão retirou os anéis e fios de ouros que estavam numa vitrine e depois exigiu às funcionárias da ourivesaria que lhes desse todas as notas que estavam na caixa registadora, que perfaziam um total de 155 euros. Antes de saírem do local, o que empunhava a arma de fogo retirou mais alguns artigos da vitrine junto à porta, guardando-os nas mãos. Depois arrancaram do local e fugiram pela auto-estrada com artigos num valor de quase 40 mil euros.

Antes do segundo assalto, o grupo andou a rondar por duas vezes, nos dias 14 e 17 de Setembro, outras ourivesarias da cidade, passando de carro e abrandando em frente aos estabelecimentos. Um dia depois, 18 de Setembro, por volta das 11h30, os assaltantes estacionaram o carro na Avenida D. José Alves Correia Silva, no lado oposto à entrada da Ourivesaria Confiança. Os arguidos entraram no estabelecimento onde estavam os proprietários e uma cliente, com um deles a empunhar o revólver e outro com um pano e um martelo na mão.

A cliente começou a gritar por socorro, tendo sido empurrada por um dos assaltantes o que fez com que batesse com a cabeça num pilar. O arguido com o martelo partiu o vidro da vitrine junto à porta e o outro, que é seu irmão, colocou os objectos no pano que, entretanto, tinha desembrulhado. Depois partiram os vidros do móvel de exposição atrás do balcão e retiraram várias peças de joalharia. Neste assalto levaram 26 relógios, peças de ouro e prata e outros artigos, que num total valiam cerca de 16.400 euros.

Quando regressavam a Lisboa, cerca de uma hora depois, as autoridades tinham montado uma operação para apanhar o grupo que vinha a ser vigiado. A PSP e a Polícia Judiciária barraram o trânsito e quando os assaltantes se aperceberam da presença polícia tentaram fugir, batendo noutros carros que estavam parados no trânsito, mas não conseguiram. Um deles saiu do carro com um saco com as peças roubadas para as atirar ao Tejo, mas o saco caiu na grelha da ponte. Este assaltante e os outros que tentaram abrir as portas dos outros carros, foram de imediato detidos.