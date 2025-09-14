uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 14-09-2025 07:00

Morador denuncia falta de limpeza em rua de Vialonga

Residente na Rua Casal dos Mortais pede intervenção para limpar vegetação densa - foto DR
Morador da Rua Casal dos Mortais, em Vialonga, queixa-se da falta de limpeza e manutenção, situação que já originou um incêndio em Agosto. Câmara de Vila Franca de Xira confirma ter realizado desmatação numa área delimitada e garante que notificou a entidade responsável pelo restante arruamento.

Jorge Paulo, morador em Vialonga, diz estar “indignado” com a falta de limpeza e manutenção da Rua Casal dos Mortais. Segundo o residente, nas traseiras da sua casa, a estrada que dá acesso ao depósito de água apresenta vegetação densa e, em Agosto, chegou mesmo a ocorrer um incêndio. Jorge Paulo denunciou verbalmente, na Junta de Freguesia de Vialonga, o perigo da falta de manutenção do local e chegou a apresentar reclamação escrita. Denunciou ainda a situação à GNR, que a reportou à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
A O MIRANTE, o município confirmou que é directamente responsável pela realização de intervenções de desmatação numa área delimitada do arruamento, junto à linha de água, estendendo-se até à Urbanização Cotrim Mortais, tendo essa intervenção sido oportunamente realizada. Relativamente às restantes áreas, foi notificada a entidade competente para proceder à regularização das desconformidades identificadas, sublinha a autarquia.

