Morador denuncia falta de limpeza em rua de Vialonga

Jorge Paulo, morador em Vialonga, diz estar “indignado” com a falta de limpeza e manutenção da Rua Casal dos Mortais. Segundo o residente, nas traseiras da sua casa, a estrada que dá acesso ao depósito de água apresenta vegetação densa e, em Agosto, chegou mesmo a ocorrer um incêndio. Jorge Paulo denunciou verbalmente, na Junta de Freguesia de Vialonga, o perigo da falta de manutenção do local e chegou a apresentar reclamação escrita. Denunciou ainda a situação à GNR, que a reportou à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A O MIRANTE, o município confirmou que é directamente responsável pela realização de intervenções de desmatação numa área delimitada do arruamento, junto à linha de água, estendendo-se até à Urbanização Cotrim Mortais, tendo essa intervenção sido oportunamente realizada. Relativamente às restantes áreas, foi notificada a entidade competente para proceder à regularização das desconformidades identificadas, sublinha a autarquia.