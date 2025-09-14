Sociedade | 14-09-2025 13:29
Festival Vapor no Entroncamento: um evento original que alia cultura e universo ferroviário
Programação conta com concertos, filmes, exposições, literatura, feira do livro, oficinas e muitas actividades steampunk para todas as idades.
O Museu Nacional Ferroviário está a ser palco, este fim de semana, da quinta edição do Festival Vapor. Um evento peculiar que alia o universo ferroviário à cultura, com a estética steampunk como pano de fundo. Com uma programação que envolve concertos, filmes, exposições, literatura, feira do livro, oficinas e muitas actividades steampunk para todas as idades, o sábado ficou marcado pelos concertos da pianista e cantora norte-americana Sarah McCoy e dos grupos nacionais Mão Morta e Bateu Matou.
