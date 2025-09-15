Abrantes, Santarém e Ourém entre os concelhos com maiores quebras de desemprego

O mapa do desemprego na região acompanhada por O MIRANTE sofreu uma redução acentuada desde o início de 2025. De acordo com os dados mensais disponibilizados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que ainda não inclui o mês de Agosto, o número de inscritos nos 25 concelhos recuou de 19.549 em Janeiro para 15.423 em Julho. A queda representa menos 21,1% de desempregados, traduzida numa redução de 4.126 pessoas.

A descida foi particularmente expressiva no primeiro semestre, com quedas consecutivas em todos os meses. Janeiro registava perto de 19,6 mil inscritos, Fevereiro baixou para 18,9 mil, em Março para 18,3 mil e em Abril para 17,5 mil. Maio consolidou a tendência, ficando nos 16,4 mil, e Junho aproximou-se dos 15,5 mil. Julho manteve a trajectória descendente, mas já com uma variação residual, com menos 111 inscritos face a Junho.

Entre os concelhos com maior peso no desemprego da região, Vila Franca de Xira continua a destacar-se com 3.893 pessoas inscritas em Julho, apesar de ter sido o município que mais reduziu o número de desempregados este ano (-743 face a Janeiro). Santarém surge em segundo lugar, com 1.360 inscritos, seguida de Alenquer (1.196), Abrantes (1.184) e Benavente (886). Estes cinco municípios representam mais de metade do total da região, confirmando a concentração das bolsas de desemprego nos centros urbanos de maior dimensão.

Os municípios onde o desemprego mais baixou

As descidas mais significativas verificaram-se em Vila Franca de Xira, Tomar (-394), Santarém (-386), Ourém (-344) e Abrantes (-289). Em Tomar, por exemplo, o número de desempregados caiu de 1.044 em Janeiro para apenas 650 em Julho, uma redução próxima dos 38%. Ourém desceu de 879 para 535 (-39%), enquanto Abrantes baixou de 1.473 para 1.184 (-19,6%).

Apesar da tendência generalizada de descida, alguns concelhos de menor dimensão registaram subidas no acumulado do ano. Sardoal contabilizou mais 10 desempregados em Julho do que em Janeiro (de 86 para 96), e Constância somou mais quatro (de 111 para 115).

No extremo oposto, Vila Franca de Xira, Santarém e Alenquer, os três concelhos com maior volume de desemprego, conseguiram aliviar os números, mas continuam a liderar a lista dos que concentram mais inscritos. Vila Franca de Xira, que sozinha tinha mais de 4.600 desempregados em Janeiro, fechou Julho com menos de 3.900, mas ainda representa um valor muito superior à de qualquer outro concelho.

O IEFP regista, assim, uma quebra acumulada muito significativa no primeiro semestre, que poderá estar associada ao dinamismo de sectores como os serviços, a construção e a agricultura, reforçados pela sazonalidade da Primavera e do início do Verão.