Bebé nasce em ambulância com a ajuda dos Bombeiros de Santarém

Operacionais dos Bombeiros Voluntários de Santarém realizaram o segundo parto em ambulância neste mês, na madrugada desta segunda-feira, 15 de Setembro. Este ano é o décimo primeiro parto em ambulância ocorrido na região.

Chamados para transportar uma grávida ao hospital, na madrugada desta segunda-feira, 15 de Setembro, os Bombeiros Voluntários de Santarém acabaram por ter de auxiliar o parto no interior da ambulância, junto ao Bairro do Girão, na Portela das Padeiras, concelho de Santarém. Trata-se de uma menina que nasceu bem de saúde.

Ao chegarem junto da grávida, os operacionais perceberam que estavam perante uma situação de parto iminente, tendo transmitido essa informação ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) que enviou ao local ajuda diferenciada, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém, que acompanhou a mãe e a bebé ao Hospital de Santarém.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Lezíria do Tejo da Protecção Civil, este é o segundo parto realizado por operacionais dos Bombeiros Voluntários de Santarém este mês. O outro ocorreu na madrugada de 2 de Setembro quando transportavam uma grávida para o Hospital das Caldas da Rainha por indisponibilidade do Hospital de Santarém.

Liga dos Bombeiros Portugueses, no último ano nasceram cerca de 50 bebés durante o transporte para a maternidade. A 11 de Julho, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, fez as contas e afirmou que na primeira metade deste ano já nasceram 36 bebés em ambulâncias, considerando que tal “não é normal”. A estes, juntam-se, só na região, mais bebés, nascidos com a ajuda dos bombeiros de Azambuja, Vila Franca de Xira, Rio Maior Samora Correia, Santarém e Salvaterra de Magos.