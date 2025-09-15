uma parceria com o Jornal Expresso
15/09/2025

Sociedade | 15-09-2025 13:41

Bombeiros Torrejanos celebram 94 anos com desfile e bênção de viaturas

Sessão solene no Teatro Virgínia seguida de bênção e desfile de viaturas pelas ruas da cidade de Torres Novas assinalam o 94º aniversário dos Bombeiros Torrejanos.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos está a celebrar 94 anos de existência que vão ser assinalados com um programa de actividades que vai decorrer no domingo, 5 de Outubro.
Após o toque de sirene pelas 08h00 e do hastear da bandeira vai decorrer a tradicional romagem ao cemitério, pelas 09h00. Segue-se, às 10h00, a recepção de entidades oficiais que vão marcar presença na sessão solene que vai realizar-se no Teatro Virgínia. Pelas 12h00 serão benzidas viaturas, seguindo-se o tradicional desfile pelas ruas da cidade de Torres Novas.


