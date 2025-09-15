uma parceria com o Jornal Expresso
15/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-09-2025 13:40

Cartaxo presta homenagem ao campino José “Mimoso”

Cartaxo presta homenagem ao campino José “Mimoso”
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O campino de 82 anos foi distinguido na Gala de Eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Cartaxo pelo seu contributo para a preservação das tradições ribatejanas e emocionou o público.

Na Gala de Eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Cartaxo, foi feita uma homenagem ao campino José “Mimoso”, de 82 anos, distinguido pela sua dedicação e contributo para a preservação das tradições ribatejanas.
O momento comoveu o público, que reagiu com uma calorosa ovação, enquanto o próprio campino, já emocionado antes de subir ao palco, conseguiu apenas murmurar um simples “obrigado, meu Cartaxo”. O município entregou-lhe uma lembrança simbólica, com o presidente da câmara, João Heitor, a sublinhar que é “um orgulho homenagear alguém que representa e simboliza as nossas tradições, porque se não as preservarmos elas acabam por desaparecer”.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar