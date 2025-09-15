Cartaxo presta homenagem ao campino José “Mimoso”

O campino de 82 anos foi distinguido na Gala de Eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Cartaxo pelo seu contributo para a preservação das tradições ribatejanas e emocionou o público.

Na Gala de Eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Cartaxo, foi feita uma homenagem ao campino José “Mimoso”, de 82 anos, distinguido pela sua dedicação e contributo para a preservação das tradições ribatejanas.

O momento comoveu o público, que reagiu com uma calorosa ovação, enquanto o próprio campino, já emocionado antes de subir ao palco, conseguiu apenas murmurar um simples “obrigado, meu Cartaxo”. O município entregou-lhe uma lembrança simbólica, com o presidente da câmara, João Heitor, a sublinhar que é “um orgulho homenagear alguém que representa e simboliza as nossas tradições, porque se não as preservarmos elas acabam por desaparecer”.