Contentores do lixo à porta de farmácia dão mau ambiente na Castanheira do Ribatejo

A colocação de uma ilha ecológica e com contentores do lixo num lugar de estacionamento, de forma improvisada, à porta da nova Farmácia Tejo na rua Dom António de Ataíde na Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, está a gerar queixas e críticas da comunidade e o problema tarda em ser resolvido.

Não apenas o local escolhido para a sua colocação merece reparos de vários moradores - mesmo em frente à porta da farmácia - como também a forma amontoada como os contentores se encontram dificulta o pleno acesso às ilhas ecológicas a quem precisa de ali depositar lixo. “Permitiram que fosse construído um edifício moderno, mesmo à beira da Estrada Nacional 10, que acabou com o edifício devoluto que ali existia, mas depois ninguém se preocupou em prever um espaço para as ilhas ecológicas e lembrou-se que ocupar um lugar de estacionamento de forma atabalhoada era uma boa ideia. É lamentável”, critica Fernando Núria, morador da zona a O MIRANTE. Também os empresários que investiram na instalação da nova farmácia no local pedem que o assunto seja resolvido. Várias pessoas já se queixaram do assunto à União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras mas a presidente, Florinda Roque (PS), limita-se a sacudir o assunto para a responsabilidade da câmara. “Dizem às pessoas que vão analisar o assunto mas depois nunca fazem nada, nunca vi aparecer aqui ninguém da junta e o problema continua. Além disso responderam-me torto quando me queixei”, critica Albano Lourenço, morador da zona, que critica a situação. “Não se entende estas decisões, é uma vergonha”, lamenta.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE