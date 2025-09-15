Elementos do Rancho Folclórico da Fajarda em risco de não votarem nas autárquicas por estarem no estrangeiro
Cerca de meia centena de pessoas ligadas ao Rancho Folclórico da Fajarda estão em risco de não poder votar nas eleições autárquicas de 12 de Outubro, no ano em que a Fajarda volta a ser freguesia autónoma. Nesse fim-de-semana o grupo está na Bélgica a representar o concelho de Coruche num festival internacional. Município apela ao bom senso da Comissão Nacional de Eleições para permitir o voto antecipado.
O Rancho Folclórico da Fajarda vai representar o concelho de Coruche num festival internacional de folclore, em Bruxelas, entre 10 e 12 de Outubro. Esta participação impossibilitará os membros da colectividade de votar nas eleições autárquicas, marcadas para 12 de Outubro, mas os dirigentes da associação estão a procurar ajuda para aceder ao voto antecipado. Telmo Ferreira, presidente da associação, relatou o caso a O MIRANTE, declarando com “profunda indignação” que a impossibilidade dos membros acederem ao voto antecipado é uma injustiça. O dirigente avançou mesmo com um pedido de voto antecipado à Comissão Nacional de Eleições, porém foi indeferido, dado que a deslocação da associação a Bruxelas não se enquadra nas situações legalmente previstas.
A lei prevê que tenha acesso ao voto antecipado quem represente pessoas colectivas ou organizações representativas dos trabalhadores ou actividades económicas, não abrangendo missões culturais, como é o caso do Rancho da Fajarda. Entre as excepções que permitem o voto no estrangeiro, estão também as delegações oficiais do Estado e selecções nacionais desportivas, existindo uma cobertura da lei ao Estado a alguns casos de desporto federado, mas não à cultura.
Este caso acontece num ano em que a Fajarda volta a ser freguesia autónoma, algo que não acontece desde 2013 quando foi anexada às freguesias de Coruche e Erra. Segundo os últimos censos exclusivamente da freguesia, em 2011 ainda antes da união a outras freguesias, a população era de cerca de 1.800 habitantes.
Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira (PS), considerou “discriminatório” o critério da Comissão Nacional de Eleições para acesso ao voto antecipado, questionando o porquê de, à semelhança do que aconteceu nas legislativas, não existir o voto antecipado por mobilidade. O autarca afirmou que o município já contactou a CNE para tentar uma solução e apelou ao “bom senso” dessa entidade, relembrando que o caso do Rancho Folclórico da Fajarda não será certamente único no país.