Homem morre no Cartaxo após agressão com arma branca

Um homem de 30 anos morreu na noite de domingo, 14 de Setembro, no Cartaxo, vítima de agressão com arma branca. A PSP diz que foi accionada por volta das 21h00 para uma ocorrência de um homem prostrado no solo a sangrar, no interior de uma residência, na cidade do Cartaxo. À chegada dos polícias, encontrava-se a equipa de emergência médica a prestar a assistência possível à vítima, vindo a ser declarado o óbito no local

Segundo a PSP, e de acordo com testemunhas, a agressão terá resultado de uma discussão entre dois homens por motivos fúteis, tendo o suspeito, a determinado momento, desferido um golpe na vítima com recurso a arma branca. O suspeito fugiu de imediato do local e apesar de várias diligências efectuadas não foi ainda possível localizar o mesmo, revela ainda a PSP.

O alerta foi dado pelas 21h08 e de imediato foram mobilizados para o local elementos da Polícia de Segurança Pública, os Bombeiros Municipais do Cartaxo e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém. Foi efectuada a devida preservação do local do crime bem como os contactos necessários com o Ministério Público, tendo a investigação ficado a cargo da Polícia Judiciária.