João Moura suspeito de corrupção após O MIRANTE noticiar compra de casa de luxo na Golegã

Secretário de Estado da Agricultura está a ser investigado pela Polícia Judiciária que está a passar a pente fino as movimentações de dinheiro e os negócios das empresas do governante

A Polícia Judiciária está a investigar o secretário de Estado da Agricultura, João Moura, depois de O MIRANTE ter noticiado, na edição de 4 de Setembro, que o político de Ourém comprou uma casa avaliada em dois milhões de euros, onde terá gasto em obras mais de 600 mil euros. A PJ está a investigar as movimentações de dinheiro das empresas do governante, que já foi durante anos presidente da distrital do PSD, bem como a relação com esta aquisição milionária de um espaço privilegiado no centro da Feira Nacional do Cavalo, com condições para alojar cavalos, sendo que é uma área que este tutela enquanto secretário de Estado.

João Moura é suspeito de corrupção e branqueamento de capitais, através de uma alegada circulação de dinheiro entre as suas empresas. A Judiciária já solicitou à Câmara da Golegã informações sobre as sociedades do governante. João Moura é sócio das empresas Quadradoaometro e Metric Memory, e tem como sócio a mulher que tem 50% do capital.

O imóvel de luxo não foi declarado à Entidade para a Transparência (EpT) porque está em nome da empresa de engenharia Quadradoaometro, sendo que o governante alega que não usa o imóvel como habitação. A casa, a casa avaliada em dois milhões de euros, tem quase 800 metros quadrados e tem 12 unidades de alojamento para hóspedes, mais uma de apoio, zonas comuns, cavalariças entre outras comodidades.