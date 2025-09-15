Sociedade | 15-09-2025 16:00
Ladrões arrombam loja na Portela das Padeiras mas não levam nada
Um estabelecimento comercial localizado na Portela das Padeiras, Santarém, foi alvo de assalto através de arrombamento na madrugada de domingo, 14 de Setembro.
Um estabelecimento comercial localizado na Portela das Padeiras, Santarém, foi alvo de assalto através de arrombamento na madrugada de domingo, 14 de Setembro. Contactada por O MIRANTE, a Polícia de Segurança Pública de Santarém confirmou a ocorrência, por volta das 03h00. Quando os agentes policiais chegaram ao local já não encontraram qualquer suspeito. O proprietário do estabelecimento que, entre outros artigos, vende produtos alimentares, disse às autoridades que não foi furtado qualquer artigo ou quantia monetária.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar