Ladrões arrombam loja na Portela das Padeiras mas não levam nada

Um estabelecimento comercial localizado na Portela das Padeiras, Santarém, foi alvo de assalto através de arrombamento na madrugada de domingo, 14 de Setembro. Contactada por O MIRANTE, a Polícia de Segurança Pública de Santarém confirmou a ocorrência, por volta das 03h00. Quando os agentes policiais chegaram ao local já não encontraram qualquer suspeito. O proprietário do estabelecimento que, entre outros artigos, vende produtos alimentares, disse às autoridades que não foi furtado qualquer artigo ou quantia monetária.