Sociedade | 15-09-2025 21:00

Serviços de limpeza em edifícios públicos de VFX apresentam deficiências

baldes vassouras equipamento limpeza
foto ilustrativa
Câmara de Vila Franca de Xira vai aplicar penalidades à empresa responsável pela limpeza de edifícios municipais, escolas e centros de saúde, após registo de diversas falhas no serviço.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou, com abstenção do vereador do Chega, a aplicação de penalizações contratuais à empresa responsável pela limpeza de vários edifícios municipais, centros de saúde e escolas do concelho, devido a falhas reiteradas na prestação do serviço. A situação poderá mesmo conduzir à resolução do contrato por incumprimento grave. De acordo com o diagnóstico de ocorrências registadas na prestação do serviço de limpeza, desde o início do contrato, em vigor desde 12 de Abril de 2025, foram reportadas diversas queixas e irregularidades.
Entre os espaços mais afectados estão a Fábrica das Palavras, em VFX, com três queixas, o Museu do Neo-Realismo, com quatro, e a cafetaria da Praia dos Pescadores, com uma ocorrência. Também o Centro de Recolha Oficial da Castanheira do Ribatejo registou um caso. No total, foram contabilizadas oito ocorrências, maioritariamente relacionadas com ausência de funcionários (seis situações), a par de uma falha na higienização dos espaços e de uma queixa por falta de reposição de materiais. Perante este cenário, o executivo municipal aprovou a minuta de ofício para aplicação das penalidades contratuais à empresa e deixou em aberto a possibilidade de avançar para a resolução do contrato, caso se verifique incumprimento grave e reiterado.

