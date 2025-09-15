Vila Franca de Xira aprova alteração orçamental de 2,4 milhões de euros

O executivo municipal de Vila Franca de Xira aprovou a quinta alteração ao Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos de 2025, bem como a quarta alteração ao Plano de Actividades e Funcionamento Municipal para este ano, num valor global de 2.420.761 euros. Do total, destaca-se um acréscimo de 117 mil euros face ao inicialmente previsto, correspondente a uma receita proveniente de uma adenda ao contrato de financiamento no âmbito do Programa RecolhaBio, destinado à aquisição de duas viaturas eléctricas para reforço da frota ambiental.

Segundo a proposta, cerca de 55% do montante desta alteração orçamental resulta da necessidade de ajustar as rubricas orçamentais aos projectos já definidos no âmbito das candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e ao Portugal 2030, garantindo assim que não se perde financiamento europeu. Entre as principais áreas de investimento incluem-se: a beneficiação e manutenção de equipamentos e infraestruturas (540.716€), incluindo revisões de preços em obras públicas e intervenções urgentes motivadas por intempéries como a depressão Martinho; a conservação e manutenção do parque escolar (240.000€), para intervenções técnicas específicas em escolas do concelho; e o reforço da frota ambiental, com a aquisição de uma varredora (62.000€) e duas viaturas eléctricas (117.000€).

A proposta prevê ainda a requalificação da Escola Básica de Alpriate (158.270€), no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários; realização de reparações nas quintas municipais (135.000€), incluindo obras estruturais na Quinta Municipal de Subserra; uma revisão de preços da empreitada do novo parque urbano ribeirinho de Alverca/Sobralinho (80.000€) e a requalificação do complexo camarário das Oficinas de Povos (65.000€). As alterações ao orçamento incluem também um reforço de 50 mil euros para conservação e manutenção de espaços verdes e 37 mil euros para programas de dinamização de pavilhões desportivos escolares.