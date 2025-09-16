Bombeiros de Vila Franca de Xira vão hipotecar quartel para financiar novas viaturas

Solução está a causar polémica entre alguns sócios que questionam a medida. Presidente da direcção diz que é a única forma de substituir um ambulância que ficou destruída num acidente em Dezembro do ano passado e um veículo de transporte de água com 36 anos de serviço.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira quer subscrever e contratar um empréstimo de 350 mil euros à Caixa Agrícola de VFX e Arruda dos Vinhos, garantindo a operação com a hipoteca do quartel, para substituir duas viaturas e garantir o pagamento de uma reparação feita na auto-escada. A situação alarmou alguns sócios e tem gerado polémica nas ruas da cidade.

A O MIRANTE o presidente da direcção, Bernardino Lima, explica que a decisão é fundamental para substituir as duas viaturas e pagar a reparação da terceira. A primeira um veículo táctico de transporte de água para incêndios florestais com capacidade para 4.500 litros, onde o tanque, devido aos 36 anos da viatura, começou a apresentar fissuras e a perder água. O orçamento para reparar custa mais de 40 mil euros. “A direcção achou que gastar 40 mil euros num carro com aquela idade, que hoje tem um depósito partido e amanhã terá o eixo e depois o semi-eixo partido, não valia a pena”, explica. O dirigente diz que foram pedidos dois orçamentos, um deles da Mercedes (350 mil euros) e outro da Iveco, de 250 mil euros.

A segunda viatura visa suprir a necessidade de uma ambulância, já que a anterior ficou totalmente destruída num aparatoso despiste em Dezembro do ano passado, causado por excesso de velocidade durante uma urgência, junto às antigas escolas da Marinha em VFX. “Quando tentaram corrigir o erro já estavam em cima da rotunda, saíram a direito e chegaram ao outro lado com o carro todo partido. É uma ambulância que nos faz imensa falta”, lamenta Bernardino Lima.

