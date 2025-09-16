uma parceria com o Jornal Expresso
16/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 16-09-2025 12:00

Campus de Saúde da Misericórdia de VFX envolveu investimento de 30 milhões

Novo Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira está oficialmente inaugurado e a funcionar - foto O MIRANTE
Nova infra-estrutura de saúde em Vila Franca de Xira, que integra também um clínica do grupo Luz Saúde, está agora a funcionar com uma equipa de 300 colaboradores e 185 camas de internamento, das quais 120 dedicadas à rede nacional de cuidados continuados.

O novo Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira está oficialmente inaugurado depois de um investimento de 30 milhões de euros, dando emprego a três centenas de pessoas no centro da cidade. Uma infraestrutura que, para a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, simboliza o melhor que se consegue alcançar quando os sectores social e da saúde trabalham lado a lado. O equipamento da Misericórdia, considerado um espaço inovador, reúne numa só estrutura - no que foi em tempos o Hospital Reynaldo dos Santos - uma unidade de saúde com internamento, uma residência sénior, uma clínica médica em parceria com o grupo Luz Saúde, e uma clínica de medicina física e reabilitação e uma parafarmácia em parceria com o grupo de farmácias Varela.
A missão é assegurar, através de uma abordagem multidisciplinar, um conjunto de cuidados de saúde e apoio social de forma activa e contínua. “Um dia histórico”, considerou o Provedor da Misericórdia de Vila Franca de Xira, Armando Jorge Carvalho, que lembrou o pesado investimento necessário para ter o espaço recuperado e edificado: 30 milhões de euros, dos quais 6,2 milhões vindos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo via fundos comunitários, meio milhão da Câmara de Vila Franca de Xira e o restante através de financiamento da instituição junto da banca.
O espaço é composto por três unidades autónomas, uma unidade de saúde, uma residência sénior e uma clínica de ambulatório. Tem também 185 camas de internamento, das quais 120 dedicadas à rede nacional de cuidados continuados. “Queremos ser um importante parceiro do Serviço Nacional de Saúde, através da colaboração com a ULS Estuário do Tejo, acolhendo utentes que aguardavam resposta. É um exemplo da complementaridade entre todos os sectores”, defendeu o Provedor.
O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), lembrou a importância de ter sido dada nova vida a toda a zona envolvente do antigo Hospital Reynaldo dos Santos. “Investimos mais de 800 mil euros entre subsídios directos à obra e trabalhos de requalificação dos arruamentos e da zona envolvente. É um projecto de iniciativa privada, com gestão de cariz social que é um exemplo inovador na resposta complementar ao serviço público de saúde”, defendeu.

