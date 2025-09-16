Despejos ilegais de resíduos continuam a afectar Verdelha do Ruivo

Os moradores da Verdelha do Ruivo, em Vialonga, voltaram a denunciar o despejo ilegal de lixo e monos, sobretudo mobiliário, frigoríficos e resíduos de obras. A situação é recorrente e do conhecimento das autoridades. Segundo a população, os despejos ilegais são feitos por pessoas de fora da localidade, que se deslocam propositadamente àquela zona de Vialonga para deitar fora o que não querem.

De acordo com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, na tarde de 2 de Setembro foi realizada uma intervenção para remoção dos resíduos ilegalmente colocados no espaço público por desconhecidos. A autarquia alerta que situações como esta constituem uma prática ilegal e prejudicial, uma vez que afectam o ambiente e a saúde pública; comprometem o bem-estar da comunidade e oneram o erário público, transferindo para todos os munícipes os custos da recolha e do respectivo encaminhamento dos resíduos.

A câmara refere ainda que acções de fiscalização levadas a cabo quer pelo município, quer pelas forças policiais, já culminaram na identificação dos infractores e na emissão dos respectivos autos de contra-ordenação, nos termos da legislação em vigor. Tendo em conta que o local está identificado como zona de deposições ilegais e abusivas, a autarquia explica que, para além da recolha regular de resíduos urbanos, serão recolhidos os resíduos ilegalmente depositados sempre que tal se revele necessário.

O Município de Vila Franca de Xira apela à colaboração dos moradores da Verdelha do Ruivo para complementarem a monitorização do local, em articulação com os serviços camarários, através do número verde gratuito 800 206 726.