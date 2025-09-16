Esculturas de Joana Vasconcelos destruídas em Vila Nova da Barquinha

As esculturas Trianons, da autoria de Joana Vasconcelos, que estão implantadas no Parque de Escultura Contemporânea Almourol, em Vila Nova da Barquinha, foram destruídas. A Câmara de Vila Nova da Barquinha veio lamentar e repudiar os actos de vandalismo praticados, uma “acção intencionada, deliberada e de pura e simples destruição”.

O parque, refere o município, encontra-se sobre vigilância através do sistema de videovigilância de espaços públicos, tendo sido esta a primeira vez que foi alvo de vandalismo desde a sua inauguração a 6 de Julho de 2012.

“As autoridades competentes já foram informadas da ocorrência, a fim de identificar e responsabilizar os autores deste acto, tendo em vista intentar processo crime contra quem não respeita os bens comuns e de todos nós”, sustenta a câmara municipal, apelando a todos os cidadãos que contribuam para a “salvaguarda da sã convivência na comunidade”.

O parque de esculturas de Vila Nova da Barquinha junta alguns dos nomes mais representativos da escultura contemporânea portuguesa, comissariado pela Fundação EDP. Integram este projecto Alberto Carneiro, Ângela Ferreira, Carlos Nogueira, Cristina Ataíde, Fernanda Fragateiro, Joana Vasconcelos, José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Xana e Zulmiro de Carvalho. As obras localizam-se nos sete hectares do Barquinha Parque, onde existe também uma galeria de exposições, loja, ateliers artísticos e residências artísticas. Em 2012, foi nomeado para o Prémio Autores na categoria de Artes Visuais - Melhor Exposição de Artes Plásticas de 2012, da Sociedade Portuguesa de Autores.