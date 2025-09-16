uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 16-09-2025 15:00

Médio Tejo abre polos de Limeiras e Praia do Ribatejo com serviço de enfermagem

enfermeiro enfermeira enfermagem
foto ilustrativa
Unidades de saúde no concelho de Vila Nova da Barquinha tinham ficado sem actividade assistencial no seguimento da pandemia de Covid-19.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) abre esta semana os polos de saúde de Limeiras e de Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, com a prestação de cuidados de enfermagem. Estas unidades tinham ficado sem actividade assistencial no seguimento da pandemia de Covid-19 e a sua abertura, agora com serviços de enfermagem, representa um reforço importante na proximidade de cuidados às populações.
No pólo de Praia do Ribatejo, os utentes passam a ter acesso a consulta de enfermagem, apoiada por um assistente técnico. O funcionamento será às segundas-feiras, das 09h00 às 16h00, e às quintas-feiras, das 14h00 às 17h00, exclusivamente com consulta de enfermagem. Já o polo das Limeiras disponibilizará consulta de enfermagem, também com apoio de assistente técnico, às terças-feiras, das 14h00 às 17h00.
A consulta de enfermagem assume um papel central na prestação de cuidados de proximidade, traduzindo-se num acompanhamento contínuo, personalizado e enraizado no profundo conhecimento que os profissionais de enfermagem têm das famílias e das comunidades, refere a instituição em comunicado. Estas consultas incluem tratamentos de feridas, acompanhamento de doenças crónicas como diabetes e hipertensão, bem como a avaliação e encaminhamento de outras situações de saúde. O atendimento é feito por agendamento ou mediante solicitação no local, garantindo respostas adaptadas às necessidades reais dos utentes.
A abertura dos polos de Limeiras e Praia do Ribatejo enquadra-se na estratégia da ULS Médio Tejo de facilitar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Ainda não sendo possível reactivar todos os polos ou extensões com presença médica, a ULS Médio Tejo pretende, progressivamente e à medida que os recursos o permitirem, alargar a sua rede assistencial, garantindo desde já serviços de enfermagem regulares nestas localidades, conclui a nota de imprensa.
