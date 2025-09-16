Megacentro chinês do Porto Alto avança para nova fase de construção

O Centro POAO, o maior complexo grossista de capitais chineses instalado em Portugal, no Porto Alto, concelho de Benavente, entrou numa nova fase de expansão. No local são visíveis duas gruas e trabalhos de construção civil que vão completar o anel exterior de edifícios previstos desde o início do projecto, mas apenas agora em execução. Hélio Justino, vereador da Câmara Municipal de Benavente responsável pelos pelouros do urbanismo e planeamento, confirmou a O MIRANTE que a intervenção “está em linha com o projecto inicial” e traduz-se na edificação de novos armazéns e lojas de artigos chineses.

O município aprovou em Julho, na altura sem pormenorizar, o deferimento de vários pedidos de licença administrativa apresentados pela POAO II – Investimentos Imobiliários, Lda., entidade promotora do empreendimento. As actas, entretanto disponibilizadas, detalham a homologação de pareceres técnicos relativos a quatro edifícios (fases 12 a 15 do processo 882/2011) todos com localização na Estrada Nacional 10, em Samora Correia. A nova fase de construção cresce e é visível junto à Rua do Cravo e à Estrada da Samorena.

Os despachos assinados aceitam a dispensa de entrega dos projectos das infraestruturas eléctricas, condicionando a emissão da licença de construção à aprovação das medidas de autoprotecção pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

O projecto remonta a 2011, ano em que o Grupo POAO foi fundado, apostando em iniciativas no sector imobiliário e turístico. A primeira grande operação em Portugal foi precisamente o Centro POAO, que ocupa mais de 77 mil metros quadrados e integra actualmente mais de 260 espaços comerciais. Em 2015, a empresa alargou a sua actividade relacionada com um projecto residencial premium.

Concebido como condomínio fechado, o Centro POAO combina comércio grossista com investimento imobiliário, oferecendo 525 lugares de estacionamento, parque para pesados, restauração, supermercados e vigilância permanente. O espaço integra comerciantes sobretudo da comunidade chinesa, especializados em vestuário, calçado, bijutaria, utensílios domésticos, electrodomésticos e outros bens de consumo.

O MIRANTE contactou, por email, o Grupo POAO para obter esclarecimentos sobre os prazos e dimensão desta nova fase de expansão, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.