PJ detém homem de 72 anos por incêndio em Vialonga

A Polícia Judiciária deteve um homem de 72 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal ocorrido na zona de Vialonga no dia 15 de Setembro.

De acordo com os inspectores, o suspeito, com recurso a chama directa, incendiou uma área de mato, tendo ardido cerca de sete hectares. Além disso, o fogo colocou em perigo as habitações existentes no local.

O detido será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e para aplicação das medidas de coacção.