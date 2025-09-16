uma parceria com o Jornal Expresso
16/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 16-09-2025 13:20

PJ detém homem de 72 anos por incêndio em Vialonga

Um homem de 72 anos foi detido pela Polícia Judiciária, suspeito de ter provocado um incêndio florestal em Vialonga.

De acordo com os inspectores, o suspeito, com recurso a chama directa, incendiou uma área de mato, tendo ardido cerca de sete hectares. Além disso, o fogo colocou em perigo as habitações existentes no local.
O detido será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e para aplicação das medidas de coacção.
