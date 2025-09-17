uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-09-2025 12:00

Centro de Dia Alcobertas adia Almoço Solidário

Centro de Dia Alcobertas adia Almoço Solidário
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Uma decisão tomada por, nessa data, haver dois eventos em lugares da mesma freguesia que também contam com almoços convívio.

O Centro de Dia Alcobertas, no concelho de Rio Maior, decidiu adiar o Almoço Solidário que estava previsto para dia 28 de Setembro, e que há alguns anos decorria no último fim de semana de Setembro. Uma decisão tomada por, nessa data, haver dois eventos em lugares da mesma freguesia que também contam com almoços convívio. A instituição anuncia que, oportunamente, divulgará nova data para o evento, ainda em 2025. Este ano os possíveis lucros revertem para a construção da ERPI - Estrutura Residencial de Pessoas Idosas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar