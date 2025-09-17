CIRE de Tomar assinou acordo para criação de creche tradicional

O CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinou um acordo de cooperação para a criação de uma creche tradicional no concelho. A assinatura do acordo marca o início de um projecto que vai beneficiar directamente 33 crianças da comunidade de Tomar. A abertura da nova resposta social vai ter também impacto no mercado de trabalho local, com a criação de sete novos postos de trabalho, nas áreas de apoio educativo e social.

O novo projecto resulta de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que permitiu a requalificação de um edifício, com a instituição a garantir também um investimento próprio. Para o CIRE, este é um investimento na continuidade do seu compromisso com a inclusão social e com o desenvolvimento da região, criando novas oportunidades “que reverberam directamente no bem-estar colectivo”. O acto contou com a presença da directora do Centro Distrital da Segurança Social, Paula Carloto, bem como dos representantes da direcção do CIRE, Célia Bonet e João Martins.