uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-09-2025 07:00

CIRE de Tomar assinou acordo para criação de creche tradicional

CIRE de Tomar assinou acordo para criação de creche tradicional
Foto CIRE Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Novo projecto vai beneficiar directamente 33 crianças de Tomar, criando também sete novos postos de trabalho.

O CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinou um acordo de cooperação para a criação de uma creche tradicional no concelho. A assinatura do acordo marca o início de um projecto que vai beneficiar directamente 33 crianças da comunidade de Tomar. A abertura da nova resposta social vai ter também impacto no mercado de trabalho local, com a criação de sete novos postos de trabalho, nas áreas de apoio educativo e social.
O novo projecto resulta de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que permitiu a requalificação de um edifício, com a instituição a garantir também um investimento próprio. Para o CIRE, este é um investimento na continuidade do seu compromisso com a inclusão social e com o desenvolvimento da região, criando novas oportunidades “que reverberam directamente no bem-estar colectivo”. O acto contou com a presença da directora do Centro Distrital da Segurança Social, Paula Carloto, bem como dos representantes da direcção do CIRE, Célia Bonet e João Martins.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar