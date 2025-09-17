Constrangimentos e suspensão do abastecimento de água em Vale de Cavalos

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo prevê constrangimentos e a suspensão do abastecimento de água em Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, no período entre as 08h00 e as 19h00 de quinta-feira, 18 de Setembro.

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo prevê constrangimentos e a suspensão do abastecimento de água em Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, no período entre as 08h00 e as 19h00 de quinta-feira, 18 de Setembro. Essa situação deve-se a intervenções no Subsistema de Abastecimento de Água de Vale de Cavalos, para instalação de válvula de seccionamento na rede.

Entre os locais que se prevê que sejam afectados estão a escola de 1º ciclo, o jardim de infância e o Centro de Dia Aconchego.