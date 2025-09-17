uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-09-2025 10:00

Dadores de Vialonga anunciam recolha para 22 de Setembro

Acção está agendada entre as 15h00 e as 19h00 na ABEIV.

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover este mês uma recolha de sangue nas instalações da Associação para o Bem-Estar Infantil de Vialonga (ABEIV). A acção está agendada para 22 de Setembro entre as 15h00 e as 19h00. A iniciativa tem como objectivo contribuir para o aumento das reservas de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças e vai contar com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A participação da comunidade é fundamental para o sucesso da acção solidária. Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos e estar em boas condições de saúde.

