17/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-09-2025 10:00

Encarregados de educação convidados para almoçar nas escolas de Santarém

tabuleiro comida saudavel escolar
foto ilustrativa
A Câmara de Santarém volta a dinamizar, no ano lectivo que agora começa, o projecto “Hoje Almoçamos Juntos

A Câmara de Santarém volta a dinamizar, no ano lectivo que agora começa, o projecto “Hoje Almoçamos Juntos”. Os encarregados de educação são convidados a partilhar uma refeição na escola com os seus educandos, que visa a ligação entre a comunidade escolar e as famílias e, paralelamente, dá a conhecer a qualidade das refeições servidas nos estabelecimentos de ensino.
Quem estiver interessado deve informar a escola, com pelo menos três dias de antecedência, para encomendar a refeição extra, que custa 4,90€ e deve ser paga no local. O cancelamento deve ser efectuado, no mínimo, com um dia útil de antecedência. Cada encarregado de educação pode usufruir desta experiência uma vez por semestre, podendo até coincidir com o aniversário do aluno. Mais informações podem ser obtidas junto da Divisão de Educação e Juventude da Câmara de Santarém.
