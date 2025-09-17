Grupo Desportivo Sobralense prepara 4ª edição de O Recreio

O Grupo Desportivo Sobralense vai organizar a 4ª edição de O Recreio, no dia 4 de Outubro, na antiga Escola Primária do Sobral, concelho de Ourém. O Recreio é um evento feito pela comunidade para a comunidade. Ao longo do dia, a antiga escola enche-se com artistas locais e nacionais, exposições, música, teatro e performances de diferentes tipos. A organização refere que a iniciativa é um espaço para descobrir, partilhar e aproveitar o que a arte nacional tem para oferecer.

O Grupo Desportivo Sobralense é uma associação criada em 1972 na aldeia de Sobral.