Sociedade | 17-09-2025 07:00
Grupo Desportivo Sobralense prepara 4ª edição de O Recreio
Foto - Facebook O Recreio
Evento decorre no dia 4 de Outubro, na antiga escola primária do Sobral, concelho de Ourém.
O Grupo Desportivo Sobralense vai organizar a 4ª edição de O Recreio, no dia 4 de Outubro, na antiga Escola Primária do Sobral, concelho de Ourém. O Recreio é um evento feito pela comunidade para a comunidade. Ao longo do dia, a antiga escola enche-se com artistas locais e nacionais, exposições, música, teatro e performances de diferentes tipos. A organização refere que a iniciativa é um espaço para descobrir, partilhar e aproveitar o que a arte nacional tem para oferecer.
O Grupo Desportivo Sobralense é uma associação criada em 1972 na aldeia de Sobral.
