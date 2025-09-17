Hermínio Martinho continua a presidir ao Conselho Geral do Politécnico de Santarém

Hermínio Martinho foi reeleito, por unanimidade, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém, para o mandato 2025-2028, dando continuidade ao trabalho desenvolvido no mandato anterior.

Hermínio Martinho foi reeleito, por unanimidade, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém, para o mandato 2025-2028, dando continuidade ao trabalho desenvolvido no mandato anterior. Na reunião desse órgão, realizada no dia 11 de Setembro, tomaram também posse as personalidades externas cooptadas para integrar o elenco que são, para além de Hermínio Martinho: António Mexia; Inês Barroso; João Pedro Pereira; José Vale; Maria José Casaca; Miguel Castanho; e Rui Almeida.

O Conselho Geral é o órgão máximo de governo do Instituto Politécnico de Santarém e que, entre outras responsabilidades, elege o presidente do IPS. Compete-lhe também traçar as grandes linhas da política institucional e acompanhar o seu desenvolvimento. Essa estrutura é constituída por 29 membros, sendo 15 representantes dos professores e investigadores, 4 representantes dos estudantes, 2 representantes do pessoal não docente e 8 personalidades externas de reconhecido mérito.