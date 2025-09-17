uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-09-2025 22:06

Incidente com granada de instrução fere paraquedistas em Tancos

exercito militar
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Exército Português informou que que, ao início da tarde de desta quarta-feira, 17 de Setembro, ocorreu um incidente com uma granada de instrução, no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, que causou ferimentos em três militares. Nenhum corre risco de vida.

O Exército Português informou que que, ao início da tarde de desta quarta-feira, 17 de Setembro, ocorreu um incidente com uma granada de instrução, no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, que causou ferimentos em três militares. Nenhum corre risco de vida. Os feridos foram prontamente assistidos pelo enfermeiro da unidade militar, tendo sido accionado o INEM.
“Um dos militares foi assistido no Hospital de Abrantes, tendo recebido alta ainda durante a tarde. O militar ferido na mão esquerda foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, para o serviço de cirurgia reconstrutiva”, divulgou ainda o Exército.
O Exército Português procedeu à abertura de um processo de averiguações com vista a apurar as circunstâncias do incidente, que ocorreu pelas 14h05 durante uma actividade logística de separação de invólucros e granadas de instrução.
.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar