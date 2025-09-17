Incidente com granada de instrução fere paraquedistas em Tancos

O Exército Português informou que que, ao início da tarde de desta quarta-feira, 17 de Setembro, ocorreu um incidente com uma granada de instrução, no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, que causou ferimentos em três militares. Nenhum corre risco de vida.

O Exército Português informou que que, ao início da tarde de desta quarta-feira, 17 de Setembro, ocorreu um incidente com uma granada de instrução, no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, que causou ferimentos em três militares. Nenhum corre risco de vida. Os feridos foram prontamente assistidos pelo enfermeiro da unidade militar, tendo sido accionado o INEM.

“Um dos militares foi assistido no Hospital de Abrantes, tendo recebido alta ainda durante a tarde. O militar ferido na mão esquerda foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, para o serviço de cirurgia reconstrutiva”, divulgou ainda o Exército.

O Exército Português procedeu à abertura de um processo de averiguações com vista a apurar as circunstâncias do incidente, que ocorreu pelas 14h05 durante uma actividade logística de separação de invólucros e granadas de instrução.

