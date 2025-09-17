Sociedade | 17-09-2025 19:33
Jovem de 17 anos esfaqueada em Abrantes pelo namorado
FOTO ARQUIVO
Vítima foi encontrada ensanguentada, com cortes nas mãos e foi transportada ao hospital da cidade. Suspeito foi detido perto do local do crime.
Uma jovem de 17 anos foi esfaqueada esta quarta-feira, 17 de Setembro, em Abrantes, com as suspeitas da agressão a recaírem sobre o seu companheiro, de 21 anos, disse à agência Lusa fonte policial, acrescentando que o suspeito foi detido e a vítima transportada ao hospital da cidade, com cortes nas mãos.
O suspeito da agressão, de 21 anos, foi detido pelas autoridades policiais “perto do local” por “ofensas à integridade física, o que configura crime público”, tendo indicado que a vítima, ouvida pela PSP, não terá apresentado queixa formal. Aguarda ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coacção.
Os factos ocorreram esta manhã junto a uma superfície comercial no centro da cidade, alegadamente após um desentendimento entre ambos, tendo os bombeiros de Abrantes indicado à Lusa uma chamada de socorro via CODU às 10h37 para um caso de “agressão” com arma branca. A jovem foi encontrada “ensanguentada e com cortes nas mãos, tendo sido transportada para o hospital de Abrantes”, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Abrantes, António Jesus, acrescentando que após receber tratamento hospitalar teve alta.
O comandante dos bombeiros disse ainda que as pessoas envolvidas “residem na área de Lisboa” e que estariam “de visita a familiares” em Abrantes.
