uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-09-2025 19:33

Jovem de 17 anos esfaqueada em Abrantes pelo namorado

Jovem de 17 anos esfaqueada em Abrantes pelo namorado
FOTO ARQUIVO
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vítima foi encontrada ensanguentada, com cortes nas mãos e foi transportada ao hospital da cidade. Suspeito foi detido perto do local do crime.

Uma jovem de 17 anos foi esfaqueada esta quarta-feira, 17 de Setembro, em Abrantes, com as suspeitas da agressão a recaírem sobre o seu companheiro, de 21 anos, disse à agência Lusa fonte policial, acrescentando que o suspeito foi detido e a vítima transportada ao hospital da cidade, com cortes nas mãos.
O suspeito da agressão, de 21 anos, foi detido pelas autoridades policiais “perto do local” por “ofensas à integridade física, o que configura crime público”, tendo indicado que a vítima, ouvida pela PSP, não terá apresentado queixa formal. Aguarda ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coacção.
Os factos ocorreram esta manhã junto a uma superfície comercial no centro da cidade, alegadamente após um desentendimento entre ambos, tendo os bombeiros de Abrantes indicado à Lusa uma chamada de socorro via CODU às 10h37 para um caso de “agressão” com arma branca. A jovem foi encontrada “ensanguentada e com cortes nas mãos, tendo sido transportada para o hospital de Abrantes”, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Abrantes, António Jesus, acrescentando que após receber tratamento hospitalar teve alta.
O comandante dos bombeiros disse ainda que as pessoas envolvidas “residem na área de Lisboa” e que estariam “de visita a familiares” em Abrantes.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar